SIX-Handel: SPI bewegt sich nachmittags im Plus

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent stärker bei 14 879,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,957 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,171 Prozent leichter bei 14 773,68 Punkten in den Handel, nach 14 798,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 769,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 879,91 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wurde der SPI mit 14 520,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, einen Stand von 14 124,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, einen Wert von 14 490,70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,13 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Kudelski (+ 20,41 Prozent auf 1,77 CHF), ONE swiss bank (+ 14,45 Prozent auf 3,96 CHF), Temenos (+ 9,07 Prozent auf 66,12 CHF), Meyer Burger (+ 6,39 Prozent auf 0,11 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,00 Prozent auf 0,59 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-31,05 Prozent auf 0,13 CHF), SHL Telemedicine (-7,21 Prozent auf 5,15 CHF), Xlife Sciences (-5,38 Prozent auf 47,50 CHF), Relief Therapeutics (-4,71 Prozent auf 1,62 CHF) und Rieter (-4,02 Prozent auf 88,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 7 357 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 267,555 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Die mobilezone-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at