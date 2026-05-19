Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|SPI-Kursverlauf
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19.05.2026 12:27:20
SIX-Handel: SPI mittags mit Gewinnen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,15 Prozent höher bei 18 930,87 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,374 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,351 Prozent auf 18 782,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 716,55 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 782,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 939,38 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 874,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 020,19 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 16 966,72 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Edisun Power Europe (+ 6,33 Prozent auf 67,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,13 Prozent auf 4,30 CHF), Gurit (+ 4,92 Prozent auf 38,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,83 Prozent auf 0,09 CHF) und LEM (+ 4,33 Prozent auf 325,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Adval Tech (-7,50 Prozent auf 37,00 CHF), BVZ (-6,08 Prozent auf 1 390,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,13 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF) und Idorsia (-2,44 Prozent auf 4,09 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 010 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 288,699 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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