SLI aktuell: SLI beendet den Handel im Minus

Am Freitag notierte der SLI via SIX schlussendlich 1,36 Prozent tiefer bei 1 888,23 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,35 Prozent auf 1 888,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 914,22 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 885,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 892,24 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 1,85 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 05.03.2024, einen Stand von 1 866,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 763,66 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 1 740,14 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,07 Prozent nach oben. Bei 1 936,63 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,03 Prozent auf 480,80 CHF), Lindt (+ 0,39 Prozent auf 10 420,00 CHF), Straumann (+ 0,00 Prozent auf 140,15 CHF), Alcon (-0,16 Prozent auf 76,06 CHF) und SGS SA (-0,19 Prozent auf 84,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-2,76 Prozent auf 133,95 CHF), Novartis (-2,47 Prozent auf 86,06 CHF), Roche (-2,40 Prozent auf 219,50 CHF), Julius Bär (-2,21 Prozent auf 52,12 CHF) und Swatch (I) (-2,21 Prozent auf 208,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 9 181 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,474 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

