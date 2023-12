SLI aktuell: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,30 Prozent stärker bei 1 762,74 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,044 Prozent fester bei 1 758,31 Punkten, nach 1 757,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 757,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 764,70 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der SLI bei 1 661,72 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 1 731,95 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2022, den Wert von 1 687,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 4,86 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,06 Prozent auf 275,90 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 80,30 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 27,53 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 400,50 CHF) und Straumann (+ 1,08 Prozent auf 121,30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams (-2,30 Prozent auf 1,95 CHF), Julius Bär (-1,28 Prozent auf 44,77 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 1 170,50 CHF), Swatch (I) (-0,65 Prozent auf 229,70 CHF) und Temenos (-0,52 Prozent auf 76,70 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 8 231 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,434 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

