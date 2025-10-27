Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Swiss Re-Investition im Blick 27.10.2025 10:04:55

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Swiss Re-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Swiss Re-Anteile an diesem Tag 65,24 CHF wert. Bei einem Swiss Re-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,328 Swiss Re-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Swiss Re-Anteile wären am 24.10.2025 2 316,06 CHF wert, da der Schlussstand 151,10 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 131,61 Prozent.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 41,64 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

27.10.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.10.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
Swiss Re AG 161,85 0,87%

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

