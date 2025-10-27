SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Swiss Re-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Swiss Re-Anteile an diesem Tag 65,24 CHF wert. Bei einem Swiss Re-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,328 Swiss Re-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Swiss Re-Anteile wären am 24.10.2025 2 316,06 CHF wert, da der Schlussstand 151,10 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 131,61 Prozent.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 41,64 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at