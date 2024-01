SLI aktuell: SLI liegt zum Start im Minus

So bewegt sich der SLI am ersten Tag der Woche.

Am Montag fällt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 1 812,85 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1 815,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 815,16 Punkten am Vortag.

Bei 1 807,72 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 815,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 776,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der SLI 1 612,01 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, notierte der SLI bei 1 778,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 820,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 5,70 Prozent auf 67,86 CHF), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 93,27 CHF), Sandoz (+ 0,45 Prozent auf 29,30 CHF), Swiss Re (+ 0,28 Prozent auf 99,54 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,27 Prozent auf 443,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-2,52 Prozent auf 2,16 CHF), Straumann (-1,94 Prozent auf 131,30 CHF), Alcon (-1,75 Prozent auf 65,18 CHF), Julius Bär (-1,63 Prozent auf 46,98 CHF) und Sonova (-1,44 Prozent auf 274,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die Holcim-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 832 104 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 272,652 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

