SLI aktuell: SLI schwächelt mittags

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,51 Prozent auf 1 847,18 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,051 Prozent tiefer bei 1 855,68 Punkten, nach 1 856,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 845,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 855,68 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,036 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 908,62 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.01.2024, einen Wert von 1 780,08 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 25.04.2023, bei 1 786,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,74 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 2,84 Prozent auf 1,05 CHF), Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 31,08 CHF), Novartis (+ 1,29 Prozent auf 90,27 CHF), UBS (+ 0,72 Prozent auf 25,20 CHF) und Straumann (+ 0,69 Prozent auf 138,05 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Nestlé (-3,40 Prozent auf 90,78 CHF), Temenos (-1,78 Prozent auf 57,85 CHF), Holcim (-1,16 Prozent auf 78,24 CHF), Richemont (-1,16 Prozent auf 127,75 CHF) und VAT (-1,11 Prozent auf 453,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 720 462 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,038 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at