UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
12.12.2025 12:26:58
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,24 Prozent aufwärts auf 4 855,47 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 4 848,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 843,63 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 871,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 848,32 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 12.11.2025, den Wert von 4 881,94 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.09.2025, mit 4 567,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 416,65 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,91 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 3,76 Prozent auf 34,75 CHF), HSBC (+ 1,89 Prozent auf 11,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,31 Prozent auf 85,06 GBP), Airbus SE (+ 1,26 Prozent auf 195,78 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 59,30 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,21 Prozent auf 43,31 GBP), Roche (-1,20 Prozent auf 314,10 CHF), AstraZeneca (-1,15 Prozent auf 134,40 GBP), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,20 CHF) und Novartis (-0,62 Prozent auf 105,32 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 560 584 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 366,671 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)