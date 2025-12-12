Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmittag.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,24 Prozent aufwärts auf 4 855,47 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 4 848,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 843,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 871,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 848,32 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 12.11.2025, den Wert von 4 881,94 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.09.2025, mit 4 567,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 416,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,91 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 3,76 Prozent auf 34,75 CHF), HSBC (+ 1,89 Prozent auf 11,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,31 Prozent auf 85,06 GBP), Airbus SE (+ 1,26 Prozent auf 195,78 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 59,30 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,21 Prozent auf 43,31 GBP), Roche (-1,20 Prozent auf 314,10 CHF), AstraZeneca (-1,15 Prozent auf 134,40 GBP), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,20 CHF) und Novartis (-0,62 Prozent auf 105,32 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 560 584 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 366,671 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

