SLI-Handel aktuell: Das macht der SLI am Nachmittag

Am Mittwoch geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,85 Prozent auf 1 872,36 Punkte abwärts. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,493 Prozent auf 1 897,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 888,45 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 867,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 897,93 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,924 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 906,37 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 1 774,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 756,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 6,17 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Roche (+ 0,41 Prozent auf 222,70 CHF), Swiss Re (+ 0,38 Prozent auf 106,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,25) Prozent auf 472,00 CHF), Givaudan (+ 0,10 Prozent auf 3 981,00 CHF) und Lindt (+ 0,10 Prozent auf 10 370,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Straumann (-3,59 Prozent auf 138,25 CHF), ams (-3,50 Prozent auf 1,03 CHF), UBS (-2,80 Prozent auf 27,05 CHF), Geberit (-2,62 Prozent auf 504,80 CHF) und Lonza (-2,35 Prozent auf 532,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 063 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 248,881 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Mit 6,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

