SLI-Handel aktuell: SLI liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Wenig Veränderung ist derzeit in Zürich zu beobachten.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent auf 1 860,61 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,239 Prozent auf 1 859,51 Punkte an der Kurstafel, nach 1 863,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 856,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 863,94 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 815,16 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2023, einen Stand von 1 711,05 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2023, einen Stand von 1 781,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 874,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 1,29 Prozent auf 232,10 CHF), Swatch (I) (+ 1,20 Prozent auf 211,40 CHF), Holcim (+ 0,97 Prozent auf 70,82 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 70,86 CHF) und Julius Bär (+ 0,56 Prozent auf 47,01 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-2,04 Prozent auf 10 580,00 CHF), Givaudan (-1,86 Prozent auf 3 745,00 CHF), Straumann (-1,76 Prozent auf 145,40 CHF), VAT (-1,62 Prozent auf 437,80 CHF) und Sonova (-1,56 Prozent auf 283,60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 2 076 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 261,442 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

