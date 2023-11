SLI-Handel aktuell: SLI liegt zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am Freitagmorgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent höher bei 1 665,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,188 Prozent stärker bei 1 666,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 663,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 1 667,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 665,06 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,75 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der SLI noch bei 1 682,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 751,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wurde der SLI mit 1 604,05 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 0,933 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 599,02 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 4,82 Prozent auf 3,54 CHF), Geberit (+ 1,08 Prozent auf 467,30 CHF), Swatch (I) (+ 0,84 Prozent auf 239,10 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 110,50 CHF) und Swisscom (+ 0,62 Prozent auf 517,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,68 Prozent auf 245,40 CHF), Lindt (-1,05 Prozent auf 10 320,00 CHF), Swiss Re (-1,00 Prozent auf 99,40 CHF), VAT (-0,56 Prozent auf 337,00 CHF) und Temenos (-0,37 Prozent auf 64,72 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 147 316 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 267,059 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,67 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

