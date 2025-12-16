Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
16.12.2025 19:09:00
Smart-TVs: LG zwingt Nutzern Microsofts Copilot auf
LG richtet auf Fernsehern mit webOS ungefragt eine Copilot-Verknüpfung ein, die sich nicht komplett entfernen lässt. Sie öffnet Microsofts KI im Browser.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Microsoft-Aktie tiefer: Viele Nutzer planen wegen Windows-10-Support-Ende Geräte-Neukauf (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.12.25
|Microsoft and Amazon’s multibillion-dollar bets on India (Financial Times)
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Microsoft- und Amazon-Aktie im Blick: Tech-Riesen pumpen Milliarden in Indiens KI-Markt (finanzen.at)
Analysen zu LG Corp Pfd Shs Non-Votingmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LG Corp
|84 600,00
|1,32%
|LG Corp Pfd Shs Non-Voting
|69 100,00
|0,73%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 140,00
|-0,17%
|Microsoft Corp.
|405,45
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.