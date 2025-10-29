Novartis Aktie

107,80EUR 0,80EUR 0,75%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

29.10.2025 06:08:40

Novartis Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. An der Anlagestory habe sich durch den Bericht zum dritten Quartal nichts geändert, schrieb Michael Leuchten am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf dem Pharmatag im November./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
98,87 CHF 		Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
98,87 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11,26%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:08 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Novartis Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
