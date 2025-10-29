Novartis Aktie
|107,80EUR
|0,80EUR
|0,75%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. An der Anlagestory habe sich durch den Bericht zum dritten Quartal nichts geändert, schrieb Michael Leuchten am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf dem Pharmatag im November./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
98,87 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
98,87 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
