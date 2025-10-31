Novartis Aktie
|107,20EUR
|1,55EUR
|1,47%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Quartalszahlen des Pharmakonzerns seien am Markt auf ein negatives Echo gestoßen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er verwies auf die Botschaften von Novartis in einer Telefonkonferenz, aus denen sich ableiten lasse, dass erst in einem Jahr wieder mit erfreulicheren Quartalszahlen zu rechnen sei./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,15 CHF
|
Abst. Kursziel*:
21,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,27 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,88%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
