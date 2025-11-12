Novartis Aktie

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

12.11.2025 06:21:33

Novartis Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser kappte am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2026 etwas aufgrund der Avidity-Übernahme und der Generika-Konkurrenz für Entresto. Die Markterwartungen an 2026 sieht er aber gut untermauert. Ab 2027 hob er seine Ergebnisprognosen (Core EPS) für die Schweizer dann um bis 12 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

