NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser kappte am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2026 etwas aufgrund der Avidity-Übernahme und der Generika-Konkurrenz für Entresto. Die Markterwartungen an 2026 sieht er aber gut untermauert. Ab 2027 hob er seine Ergebnisprognosen (Core EPS) für die Schweizer dann um bis 12 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104,08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
104,74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,30%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
