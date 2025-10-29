FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Bericht des Pharmakonzerns./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET



