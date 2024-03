SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI nachmittags steigen

Der SMI gewinnt aktuell an Fahrt.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,52 Prozent höher bei 11 473,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,279 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,280 Prozent auf 11 446,33 Punkte an der Kurstafel, nach 11 414,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 486,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 418,45 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,189 Prozent. Der SMI wies am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Wert von 11 429,83 Punkten auf. Der SMI wies am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Wert von 10 802,88 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der SMI 11 098,35 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,72 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 524,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,92 Prozent auf 72,10 CHF), Richemont (+ 1,12 Prozent auf 140,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,09 Prozent auf 297,70 CHF), Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 106,85 CHF) und Geberit (+ 0,94 Prozent auf 516,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-0,36 Prozent auf 78,36 CHF), Givaudan (-0,32 Prozent auf 3 704,00 CHF), Novartis (-0,29 Prozent auf 89,74 CHF), Sonova (-0,11 Prozent auf 271,80 CHF) und Partners Group (+ 0,04 Prozent auf 1 264,50 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 935 322 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 257,538 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

