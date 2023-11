SMI-Handel aktuell: SMI in Rot

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 10 657,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,192 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,017 Prozent tiefer bei 10 706,39 Punkten, nach 10 708,19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 644,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10 722,06 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,793 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, lag der SMI bei 10 889,03 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 10 992,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der SMI einen Wert von 10 936,62 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,92 Prozent nach. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 511,80 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 1 114,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 33,77 CHF), Lonza (+ 0,60 Prozent auf 353,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 570,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,64 Prozent auf 62,34 CHF), Richemont (-1,38 Prozent auf 110,45 CHF), Givaudan (-1,32 Prozent auf 3 221,00 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 98,72 CHF) und Sonova (-0,86 Prozent auf 230,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 230 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,058 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at