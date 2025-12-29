SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alcon-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Alcon-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 77,16 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 129,601 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 8 216,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,83 Prozent verringert.

Der Alcon-Wert an der Börse wurde auf 31,37 Mrd. CHF beziffert. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag des Alcon-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at