Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Alcon-Investment
|
29.12.2025 10:03:51
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Alcon-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 77,16 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 129,601 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 8 216,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,83 Prozent verringert.
Der Alcon-Wert an der Börse wurde auf 31,37 Mrd. CHF beziffert. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag des Alcon-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten
|
09:29
|SMI aktuell: SMI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
23.12.25