WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

Profitable Partners Group-Investition? 27.11.2025 10:03:20

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Partners Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Partners Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 375,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Partners Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,667 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 935,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 933,33 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 149,33 Prozent.

Partners Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Partners Group

