Frühe Investition 19.12.2025 10:03:56

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swiss Life-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 404,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,697 Anteile im Depot. Die gehaltenen Swiss Life-Anteile wären am 18.12.2025 22 410,47 CHF wert, da der Schlussstand 907,40 CHF betrug. Mit einer Performance von +124,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Swiss Life betrug jüngst 25,37 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Anteils auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

