Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentable Lonza-Investition?
|
27.11.2025 10:03:20
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor 5 Jahren eingebracht
Lonza-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 551,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Lonza-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,812 Lonza-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 541,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,43 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,96 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Lonza eine Marktkapitalisierung von 36,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
