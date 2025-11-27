Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Lonza-Investition? 27.11.2025 10:03:20

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lonza eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Lonza-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug an diesem Tag 551,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Lonza-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,812 Lonza-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 541,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,43 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,96 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Lonza eine Marktkapitalisierung von 36,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lonza

Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten