Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 13 021,27 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,502 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 007,26 Zählern und damit 0,164 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 028,62 Punkte).

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 024,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 998,22 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,734 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 481,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 049,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 638,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 12,02 Prozent zu Buche. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 958,20 CHF), Sika (+ 0,77 Prozent auf 162,60 CHF), Holcim (+ 0,75 Prozent auf 75,72 CHF), Logitech (+ 0,69 Prozent auf 85,20 CHF) und Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 3 134,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-0,59 Prozent auf 167,15 CHF), Novartis (-0,59 Prozent auf 107,32 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 315,40 CHF), Swiss Re (-0,43 Prozent auf 128,70 CHF) und Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 591,40 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 156 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

