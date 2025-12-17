SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swisscom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Swisscom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 470,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,125 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 562,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 194,47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,45 Prozent erhöht.

Swisscom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,96 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at