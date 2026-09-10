Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
10.09.2026 23:08:38
Softwarehersteller Adobe mit vorsichtigem Umsatzausblick
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Adobe hat mit einem vorsichtigen Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal aufhorchen lassen. Der Umsatz im am 30. November endenden Quartal werde zwischen 6,8 und 6,85 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Mittelwert dieser Spanne lag unter der durchschnittlichen Prognose der Analysten von 6,85 Milliarden Dollar.
Der bereinigte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich zwischen 6,30 und 6,35 US-Dollar liegen, so das Unternehmen. Analysten hatten im Durchschnitt mit 6,30 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im nachbörslichen Handel gaben die Aktien um weniger als ein Prozent nach, nachdem sie in New York bei 248,83 US-Dollar aus dem Handel gegangen waren. Bereits vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts hatte die Aktie in diesem Jahr 29 Prozent an Wert verloren.
Der Softwarehersteller sieht sich mit einer Vertrauenskrise bei Investoren konfrontiert, die durch die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgelöst wurde. Die Software von Adobe - bekannt für Programme wie Photoshop - galt lange Zeit als Standard für Kreativ- und Marketingprofis. Doch durch generative KI ist es einfacher geworden, visuelle Medien ohne die teuren Produkte des Unternehmens zu erstellen, und viele der beliebtesten neuen KI-Tools stammen von Wettbewerbern.
Im dritten Geschäftsquartal (per 28. August) stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag - bereinigt um bestimmte Posten - bei 6,13 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 6,08 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 6,7 Milliarden Dollar gerechnet./nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
10.09.26
|Softwarehersteller Adobe mit vorsichtigem Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|214,40
|-2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.