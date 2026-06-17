Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.06.2026 23:37:00
SpaceX adds a third ‘PayPal Mafia’ member to its board
Former PayPal CFO and venture capitalist Roelof Botha is joining SpaceX’s board and will serve on its audit committee.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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