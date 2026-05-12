Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.05.2026 19:44:00
SpaceX and Google may become even more tightly linked through this far-out venture
The companies are reportedly in discussions over potential space-based data centers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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