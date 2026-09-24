Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
25.09.2026 01:05:00
SpaceX Stock-Split Watch: Here's When It Should Happen
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) claims to be targeting the biggest growth opportunity of any company in history.
"We believe we have identified the largest actionable total addressable market in human history," the company boasted in its IPO prospectus. "We estimate that our quantifiable TAM is $28.5 trillion."
While the company is already valued at roughly $2 trillion, that growth runway gives the space stock plenty of room to run over the long term.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|327,10
|-1,64%
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