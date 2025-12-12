Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
12.12.2025 05:58:00
Speed Across the Galaxy Next Year in Star Wars: Galactic Racer
Step aside, Skywalker. This is more than just pod racing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!




Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
07:42
|Letterman: Late-Night-Moderatoren verteidigen Demokratie (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse (Spiegel Online)
|
11.12.25
|ROUNDUP: Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|Disney to invest $1bn in OpenAI (Financial Times)
|
09.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Electronic Arts Inc.
|172,76
|0,54%
|Hasbro Inc.
|71,22
|2,31%
|Walt Disney
|95,22
|1,51%