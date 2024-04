SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DocMorris gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,24 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 254,842 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 705,91 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 11.04.2024 auf 81,25 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +107,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete DocMorris eine Marktkapitalisierung von 1,00 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Damals wurde der erste Kurs des DocMorris-Papiers bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at