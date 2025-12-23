SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PSP Swiss Property eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 115,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,688 PSP Swiss Property-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 1 242,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,24 Prozent vermehrt.

PSP Swiss Property wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,49 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at