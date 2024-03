SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DocMorris-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die DocMorris-Aktie an diesem Tag bei 330,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,303 DocMorris-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 79,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 412,12 CHF wert. Damit wäre die Investition 75,88 Prozent weniger wert.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 939,02 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX war der 06.07.2017. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at