SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in DocMorris eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das DocMorris-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das DocMorris-Papier an diesem Tag 367,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DocMorris-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,272 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9,28 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 03.10.2024 auf 34,04 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 90,72 Prozent verkleinert.

Insgesamt war DocMorris zuletzt 444,34 Mio. CHF wert. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines DocMorris-Anteils lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at