SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DocMorris-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das DocMorris-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DocMorris-Anteile 90,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,106 Anteilen. Die gehaltenen DocMorris-Papiere wären am 04.01.2024 77,77 CHF wert, da der Schlussstand 70,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,23 Prozent.

DocMorris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 827,38 Mio. CHF. Das Börsendebüt der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at