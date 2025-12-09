Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 09.12.2025 10:03:51

SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Emmi-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 815,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,123 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 08.12.2025 88,59 CHF wert, da der Schlussstand 722,00 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,41 Prozent.

Am Markt war Emmi jüngst 3,89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Emmi AGmehr Nachrichten