SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Emmi-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 815,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,123 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 08.12.2025 88,59 CHF wert, da der Schlussstand 722,00 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,41 Prozent.

Am Markt war Emmi jüngst 3,89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at