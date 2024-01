SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingefahren

Am 19.01.2023 wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 307,692 DocMorris-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 430,77 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 18.01.2024 auf 72,90 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124,31 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DocMorris belief sich jüngst auf 840,75 Mio. CHF. DocMorris-Papiere wurden am 06.07.2017 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines DocMorris-Anteils bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at