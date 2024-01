SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.01.2021 wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die DocMorris-Anteile bei 460,00 CHF. Bei einem DocMorris-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,217 DocMorris-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16,99 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 25.01.2024 auf 78,15 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 83,01 Prozent.

Der DocMorris-Wert an der Börse wurde auf 916,00 Mio. CHF beziffert. Am 06.07.2017 fand der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Papiers auf 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at