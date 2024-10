SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DocMorris-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der DocMorris-Aktie betrug an diesem Tag 37,68 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,654 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2024 auf 34,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,68 CHF wert. Damit wäre die Investition 7,32 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris belief sich zuletzt auf 401,09 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at