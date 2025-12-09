SUPPORT Aktie

SUPPORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 17:15:30

Starbucks workers and unions in UK to join protests in support of striking US baristas

Starbucks workers and union allies in 10 countries are set to demonstrate on Wednesday in support of striking US employees.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten