Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Um 09:13 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 4 077,94 Punkte an. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,522 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,210 Prozent stärker bei 4 069,65 Punkten in den Handel, nach 4 061,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 078,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 069,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 4 174,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 407,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 651,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,75 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 3 802,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 1,68 Prozent auf 17,79 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 2,49 EUR), BMW (+ 1,03) Prozent auf 88,53 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 382,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,92 Prozent auf 55,94 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-0,64 Prozent auf 43,26 EUR), Enel (-0,45 Prozent auf 5,96 EUR), Flutter Entertainment (-0,39 Prozent auf 128,55 GBP), Eni (-0,25 Prozent auf 15,38 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,18 Prozent auf 36,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 311 131 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 335,104 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

2023 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at