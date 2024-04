Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,11 Prozent stärker bei 4 386,65 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,137 Prozent auf 4 375,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 381,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 398,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 368,79 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,403 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 11.03.2024, einen Wert von 4 347,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, lag der STOXX 50 bei 4 061,20 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.04.2023, einen Wert von 3 999,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,68 Prozent auf 110,20 GBP), Roche (+ 1,34 Prozent auf 227,40 CHF), Enel (+ 0,77 Prozent auf 5,74 EUR), Nestlé (+ 0,71 Prozent auf 94,12 CHF) und GSK (+ 0,68 Prozent auf 16,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-5,31 Prozent auf 21,40 EUR), BASF (-2,76 Prozent auf 52,51 EUR), UniCredit (-2,67 Prozent auf 34,02 EUR), HSBC (-2,31 Prozent auf 6,48 GBP) und UBS (-2,22 Prozent auf 26,47 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 13 596 072 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 512,586 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at