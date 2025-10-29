Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enel wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,185 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,00 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,685 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,670 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 78,96 Milliarden EUR, gegenüber 75,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at