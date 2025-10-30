Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 30.10.2025 17:59:04

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute kaum verändert.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 5 697,39 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,871 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,053 Prozent auf 5 702,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 705,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 716,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 667,10 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,097 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 5 529,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 393,18 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 4 885,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,85 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 212,60 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 167,45 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 5,71 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 225,85 EUR) und Enel (+ 0,63 Prozent auf 8,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2,50 Prozent auf 26,87 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 90,24 EUR), BASF (-1,60 Prozent auf 43,02 EUR) und Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 705,00 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 10 828 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 356,360 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten