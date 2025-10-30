Rheinmetall Aktie
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 5 697,39 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,871 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,053 Prozent auf 5 702,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 705,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 716,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 667,10 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,097 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 5 529,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 393,18 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 4 885,75 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,85 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 212,60 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 167,45 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 5,71 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 225,85 EUR) und Enel (+ 0,63 Prozent auf 8,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2,50 Prozent auf 26,87 EUR), Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 90,24 EUR), BASF (-1,60 Prozent auf 43,02 EUR) und Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 705,00 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 10 828 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 356,360 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Bayer-Aktie weist mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,53 Prozent gelockt.
