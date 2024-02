Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Am Freitag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 4 205,72 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,124 Prozent auf 4 208,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 203,77 Punkten am Vortag.

Bei 4 202,91 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 228,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,038 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 4 091,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 898,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 843,78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,78 Prozent nach oben. Bei 4 236,11 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 2,63 Prozent auf 25,78 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,00 Prozent auf 64,34 EUR), GSK (+ 1,58 Prozent auf 16,11 GBP), Bayer (+ 1,47 Prozent auf 28,69 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 37,77 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Glencore (-1,99 Prozent auf 4,18 GBP), BP (-1,49 Prozent auf 4,59 GBP), Rio Tinto (-1,42 Prozent auf 54,09 GBP), National Grid (-1,00 Prozent auf 10,41 GBP) und Novartis (-0,82 Prozent auf 89,80 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 308 441 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 463,402 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

