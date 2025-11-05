Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Profitable Rio Tinto-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.11.2024 wurden Rio Tinto-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50,25 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,900 Rio Tinto-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 52,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 049,15 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 049,15 GBP, was einer positiven Performance von 4,92 Prozent entspricht.
Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 86,95 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
