Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 13 733,75 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,648 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,013 Prozent tiefer bei 13 711,61 Punkten in den Handel, nach 13 713,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 13 733,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 711,61 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1,04 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 13 948,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 254,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wurde der SDAX auf 13 675,52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,633 Prozent nach unten. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,59 Prozent auf 37,98 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,84 Prozent auf 38,70 EUR), Salzgitter (+ 1,39 Prozent auf 23,36 EUR), AUTO1 (+ 1,19 Prozent auf 3,39 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,14 Prozent auf 42,74 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-1,61 Prozent auf 9,54 EUR), IONOS (-1,20 Prozent auf 20,55 EUR), KSB SE (-1,08 Prozent auf 550,00 EUR), adesso SE (-0,87 Prozent auf 114,60 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,82 Prozent auf 72,60 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 13,220 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

