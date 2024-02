Starker Wochentag in London: FTSE 100 klettert zum Start

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,52 Prozent höher bei 7 607,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 568,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 568,40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 568,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 608,13 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0,460 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 594,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, stand der FTSE 100 bei 7 486,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 997,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1,48 Prozent zurück. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 5,43 Prozent auf 1,42 GBP), Rolls-Royce (+ 2,72 Prozent auf 3,21 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,51 Prozent auf 18,21 GBP), Rentokil Initial (+ 2,36 Prozent auf 4,17 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,15 Prozent auf 5,13 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Imperial Brands (-3,20 Prozent auf 18,32 GBP), BP (-1,28 Prozent auf 4,70 GBP), D S Smith (-0,47 Prozent auf 3,18 GBP), GSK (-0,05 Prozent auf 16,67 GBP) und Airtel Africa (+ 0,00 Prozent auf 1,01 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 133 539 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 187,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,23 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at