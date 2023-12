Starker Wochentag in Zürich: SLI stärker

Am Mittwoch steigt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,69 Prozent auf 1 774,96 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,083 Prozent fester bei 1 764,20 Punkten, nach 1 762,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 764,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 775,88 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, wies der SLI einen Wert von 1 667,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der SLI auf 1 729,40 Punkte taxiert. Der SLI stand vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 1 708,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 5,59 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,80 Prozent auf 3 512,00 CHF), Sonova (+ 1,63 Prozent auf 261,70 CHF), VAT (+ 1,57 Prozent auf 406,80 CHF), Alcon (+ 1,51 Prozent auf 64,74 CHF) und Sika (+ 1,45 Prozent auf 252,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-5,81 Prozent auf 1,84 CHF), Temenos (-0,44 Prozent auf 76,36 CHF), SGS SA (-0,16 Prozent auf 73,30 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 509,80 CHF) und Nestlé (-0,05 Prozent auf 98,89 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 232 017 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 271,333 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at