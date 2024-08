Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt am Freitagnachmittag

Am Freitag springt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,23 Prozent auf 1 915,97 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,494 Prozent auf 1 920,99 Punkte an der Kurstafel, nach 1 911,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 912,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 928,30 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,27 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 09.07.2024, den Wert von 1 956,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, bei 1 895,05 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 1 751,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,65 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,35 Prozent auf 35,75 CHF), Straumann (+ 1,14 Prozent auf 111,15 CHF), Logitech (+ 1,01 Prozent auf 74,36 CHF), Temenos (+ 0,99 Prozent auf 56,05 CHF) und Alcon (+ 0,80 Prozent auf 80,32 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-1,86 Prozent auf 1,00 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 552,00 CHF), Lindt (-1,08 Prozent auf 11 030,00 CHF), SGS SA (-0,59 Prozent auf 91,46 CHF) und Swatch (I) (-0,36 Prozent auf 179,25 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 309 184 Aktien gehandelt. Mit 242,524 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,19 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,12 Prozent gelockt.

