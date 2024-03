Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert am Mittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,48 Prozent aufwärts auf 11 631,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,274 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,054 Prozent auf 11 581,67 Punkte an der Kurstafel, nach 11 575,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 11 631,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 580,24 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 1,23 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.02.2024, lag der SMI noch bei 11 138,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, lag der SMI bei 11 071,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 025,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 4,13 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 631,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 4,97 Prozent auf 27,46 CHF), Sonova (+ 0,82 Prozent auf 283,10 CHF), Holcim (+ 0,80 Prozent auf 75,40 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 93,92 CHF) und Alcon (+ 0,60 Prozent auf 76,76 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,25 Prozent auf 245,80 CHF), Richemont (-0,45 Prozent auf 143,85 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 504,60 CHF), Lonza (-0,43 Prozent auf 463,80 CHF) und Logitech (-0,13 Prozent auf 78,32 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 422 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 253,312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 5,97 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at